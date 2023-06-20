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    Назначен и.о. руководителя Управления строительства Алматы

    20 Июня 2023, 15:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Исполняющим обязанности руководителя Управления строительства Алматы назначен Алмас Шабдарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Алмас Шабдарбаев родился в 1972 году в селе Кызылту Жетысуской области. Окончил Институт рынка при Казахской Государственной академии правления и Алматинский зооветеринарный институт.

    За период трудовой деятельности работал помощником заместителя председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан, директором департамента административной работы Агенства Республики Казахстан по регулирования естественных монополий и защите конкуренции. В разные годы занимал руководящие должности в Министерстве финансов РК, Министерстве здравоохранения РК, АО «Жасыл даму», АО «НАК «Казатомпром». Также был руководителем аппарата филиала строительной компании «Mabco Constriction SA».

    До назначения работал советником председателя правления АО «Казахстанская жилищная компания».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Строительство Назначения
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