Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Назначен и.о. руководителя управления образования Жамбылской области

    27 Декабря 2022, 20:02

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области Умирбек Мейрхан Азатович назначен временно исполняющим обязанности руководителя управления образования акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    53-летний Мейрхан Умирбек - уроженец Меркенского района Жамбылской области.

    В 1992 году окончил Казахский государственный ордена Трудового Красного Знамени педагогический университет имени Абая по специальности «история и обществоведение».

    Трудовую деятельность начал в 1986 году рабочим колхоза «Большевик» в Меркенском районе.

    В разные годы работал учителем истории и обществознания, директором средней школы № 4 в селе Актоган Меркенского района, заведующим отделом аппарата акима Меркенского района, руководителем аппарата акима Меркенского района, акимом Актоганского сельского округа Меркенского района, руководителем аппарата акима Меркенского района, заместителем акима Меркенского района.

    С июня 2016 года по март 2021 года занимал должность акима Меркенского района.

    Ранее в Жамбылской области был назначен новый руководитель управления сельского хозяйства, а также временно исполняющий обязанности руководителя управления образования.

    Фото: Жамбылский областной акимат

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Образование Акимат Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жилье по проекту «Асарлатып үй салу» получили 9 таласских семей
    Жайыкбай Шалдаров назначен руководителем управления госзакупок Жамбылской области
    Назначен новый руководитель управления сельского хозяйства Жамбылской области
    Почти 100 тысяч туристов посетили Жамбылскую область с начала года
    Популярное
    1 Базовую пенсию увеличат в Казахстане
    2 Назначен аким Сауранского района Туркестанской области
    3 Названа дата отборочного боя Али Ахмедова против нокаутера с рекордом 23-0
    4 Задержан экс-аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев
    5 Отопление временно отключат в нескольких домах Экибастуза
    Новости партнеров