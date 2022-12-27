Назначен и.о. руководителя управления образования Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области Умирбек Мейрхан Азатович назначен временно исполняющим обязанности руководителя управления образования акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

53-летний Мейрхан Умирбек - уроженец Меркенского района Жамбылской области.

В 1992 году окончил Казахский государственный ордена Трудового Красного Знамени педагогический университет имени Абая по специальности «история и обществоведение».

Трудовую деятельность начал в 1986 году рабочим колхоза «Большевик» в Меркенском районе.

В разные годы работал учителем истории и обществознания, директором средней школы № 4 в селе Актоган Меркенского района, заведующим отделом аппарата акима Меркенского района, руководителем аппарата акима Меркенского района, акимом Актоганского сельского округа Меркенского района, руководителем аппарата акима Меркенского района, заместителем акима Меркенского района.

С июня 2016 года по март 2021 года занимал должность акима Меркенского района.

Ранее в Жамбылской области был назначен новый руководитель управления сельского хозяйства, а также временно исполняющий обязанности руководителя управления образования.

Фото: Жамбылский областной акимат



