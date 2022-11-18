Назначен и.о. начальника департамента уголовно-исполнительной системы СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области представили нового руководителя начальника департамента уголовно-исполнительной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, временно исполняющим обязанности начальника стал генерал-майор полиции Берик Билялов. Его личному составу департамента представил первый заместитель председателя КУИС МВД РК Сагат Мадиев.

Берик Билялов – уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил Карагандинскую высшую школу Государственного следственного комитета Республики Казахстан (1996) по специальности «юрист».

Долгие годы работал в регионе. С 2014-го по 2019-й годы занимал должность начальника департамента внутренних дел области. До назначения работал начальником департамента полиции Акмолинской области.

Напомним, на прошлой неделе в учреждении чрезвычайной безопасности №51 произошло убийство осужденного. Видео с жуткими кадрами момента убийства распространялось в социальных сетях.





Фото: gov.kz











