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    Назначен и.о. начальника департамента уголовно-исполнительной системы СКО

    18 Ноября 2022, 11:47

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области представили нового руководителя начальника департамента уголовно-исполнительной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, временно исполняющим обязанности начальника стал генерал-майор полиции Берик Билялов. Его личному составу департамента представил первый заместитель председателя КУИС МВД РК Сагат Мадиев.

    Берик Билялов – уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил Карагандинскую высшую школу Государственного следственного комитета Республики Казахстан (1996) по специальности «юрист».

    Долгие годы работал в регионе. С 2014-го по 2019-й годы занимал должность начальника департамента внутренних дел области. До назначения работал начальником департамента полиции Акмолинской области.

    Напомним, на прошлой неделе в учреждении чрезвычайной безопасности №51 произошло убийство осужденного. Видео с жуткими кадрами момента убийства распространялось в социальных сетях.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Назначения ДУИС
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