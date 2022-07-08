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    Назначен главный военный прокурор РК

    8 Июля 2022, 19:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Главой государства приказом Генерального прокурора Секенов Дастан Абдикадырович назначен Главным военным прокурором. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

    Дастан Секенов службу в органах прокуратуры начал в 1996 году стажером в Аксайском районе г. Алматы.

    До 2001 года работал на различных должностях в прокуратуре г. Алматы.

    С 2001 по 2009 годы занимал руководящие должности в Главной военной прокуратуре.

    В 2009 году назначен военным прокурором Талдыкорганского гарнизона.

    С 2014 по 2018 годы возглавлял департаменты в министерствах финансов и национальной экономики.

    С 2018 года работал в Администрации Президента, а в 2019 году назначен заведующим сектором Государственно-правового отдела.

    В 2019 - 2021 годы - руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по г. Алматы.

    С мая 2021 был первым заместителем Главного военного прокурора.

    Классный чин - полковник юстиции.

    Награжден орденом «Құрмет» (2015 г.).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Генпрокуратура Назначения
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