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    Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области

    3 Июля 2023, 17:52

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Актюбинской области Ералы Тугжанова Кусайын Сарсембай назначен руководителем управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Сарсембай Кусайын родился в ноябре 1961 года. Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт по специальности «зооинженер», Казахско-русский международный университет по специальности «бакалавр экономики и бизнеса».

    Трудовую деятельность начал в сентябре 1984 года ветеринарным врачом совхоза «Тогыз» Шалкарского района Актюбинской области.

    1989 – 2001 гг. - бухгалтер животноводческой фермы №1, 3, заместитель главного бухгалтера совхоза «Тогыз» с. Тогыз Шалкарского района, специалист животноводства крестьянского хозяйства «Касым», г.Шалкар.

    2001 – 2010 гг. - аким сельского округа Тогыз с.Тогыз, аким сельского округа Кишикум Шалкарского района.

    2010 – 2017 гг. - начальник Шалкарского районного отдела ветеринарии, начальник Шалкарского районного отдела сельского хозяйства и ветеринарии, руководитель отдела животноводства управления сельского хозяйства Актюбинской области, заместитель руководителя управления сельского хозяйства Актюбинской области.

    2017 - 2021 гг. - руководитель управления сельского хозяйства Актюбинской области.

    2021 – 2023 гг. - руководитель управления ветеринарии Актюбинской области.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Актюбинская область Акимат Назначения
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