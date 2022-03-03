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    Назначен глава управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области

    3 Марта 2022, 18:49

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Диас Сериков назначен руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Распоряжением акима Алматинской области Сериков Диас Серикович назначен руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области», - сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области.

    Диас Сериков родился в 1988 году. Образование высшее. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли. Бакалавр финансов, магистр экономики и бизнеса.

    Трудовую деятельность начал инженером РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» в Алматы.

    В разные годы занимал должности главного менеджера центра модернизации промышленных технологий, главного эксперта, директора центра программы «Производительность-2020», заместителя директора центра инструментов поддержки АО «Казахстанский институт развития индустрии», заместителя директора центра субконтрактации и промышленной кооперации АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NADLoC», директора центра промышленности и конкурентноспособности, центра инструментов поддержки, руководителя дирекции развития и мониторинга инструментов поддержки АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry».

    С апреля 2021 года – руководитель дирекции стратегических проектов и коммуникаций АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» в г.Нур-Султан.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Акимат Назначения
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