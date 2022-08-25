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    10:00, 25 Август 2022 | GMT +6

    Назначен глава Национального центра педиатрии и детской хирургии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На должность председателя правления АО «Национальный центр педиатрии и детской хирургии» назначен Абай Кусаинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Кусаинов Абай Зкриевич окончил Казахский государственный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова по специальности «детская хирургия».

    Начинал трудовую деятельность в 1995 году клиническим ординатором кафедры детской хирургии КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, затем ассистентом, доцентом кафедры детской хирургии медуниверситета.

    С 2010 года по настоящее время возглавлял ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» г.Алматы.

    С 2020 года по настоящее время является заведующим кафедрой детской хирургии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова.

    Детский хирург высшей категории, кандидат медицинских наук (Ph.D), отличник здравоохранения РК.

    В 2019 году стал обладателем ордена «Құрмет».


    Теги:
    Минздрав РК Назначения Здравоохранение для mail.ru
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