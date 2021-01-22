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    Назначен директор Института общественной политики партии «Nur Otan»

    22 Января 2021, 12:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директором Института общественной политики «Nur Otan» стала Мадина Нургалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Первый заместитель Председателя партии Бауыржан Байбек поставил перед новым руководством учреждения ряд первостепенных задач, в том числе по проведению социологических исследований в соответствии со социально-политической повесткой.

    По его словам, необходимо проводить точечные и качественные исследования, направленные на конкретные страты. Они должны показывать, насколько качественно проводится работа по реализации Предвыборной программы партии, достигаются ли индикаторы и показатели, как население на местах ощущает эффект от реализации предвыборных программ и др.

    Мадина Нургалиева в разные годы работала научным сотрудником в Институте философии и политологии Комитета науки Министерства образования, руководителем экспертно-прикладного отдела в Институте политических решений, заведующим отделом социально-политических исследований, главным научным сотрудником, заместителем директора в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

    До назначения была руководителем Отдела социологических исследований КИСИ.

    Кандидат политических наук. В 2003 году окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Политология», в 2008 году - аспирантуру в Институте философии и политологии Комитета науки Министерства образования.

    Ранее занимавшая эту должность Юлия Кучинская стала депутатом фракции «Nur Otan» в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Нур Отан Назначения Политические партии
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