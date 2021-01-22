Назначен директор Института общественной политики партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директором Института общественной политики «Nur Otan» стала Мадина Нургалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Первый заместитель Председателя партии Бауыржан Байбек поставил перед новым руководством учреждения ряд первостепенных задач, в том числе по проведению социологических исследований в соответствии со социально-политической повесткой.

По его словам, необходимо проводить точечные и качественные исследования, направленные на конкретные страты. Они должны показывать, насколько качественно проводится работа по реализации Предвыборной программы партии, достигаются ли индикаторы и показатели, как население на местах ощущает эффект от реализации предвыборных программ и др.

Мадина Нургалиева в разные годы работала научным сотрудником в Институте философии и политологии Комитета науки Министерства образования, руководителем экспертно-прикладного отдела в Институте политических решений, заведующим отделом социально-политических исследований, главным научным сотрудником, заместителем директора в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

До назначения была руководителем Отдела социологических исследований КИСИ.

Кандидат политических наук. В 2003 году окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Политология», в 2008 году - аспирантуру в Институте философии и политологии Комитета науки Министерства образования.

Ранее занимавшая эту должность Юлия Кучинская стала депутатом фракции «Nur Otan» в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.



