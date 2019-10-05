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Назначен аким Зерендинского района Акмолинской области

5 Октября 2019 21:16
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Назначен аким Зерендинского района Акмолинской области

ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев представил нового акима Зерендинского района. Им стал Бауржан Ғайса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Зерендинского района.

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«По согласованию с администрацией Президента Республики Казахстан и с согласия депутатов районного маслихата акимом района назначен Ғайса Бауржан Сейітқалиұлы», - отмечается на странице акимата Зерендинского района в Instagram.

Бауржан Ғайса, 1972 года рождения, уроженец Куйбышевского района Кокчетавской области. Окончил Челябинский государственный агро-инженерный университет по квалификации «инженер-механик», Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова по квалификации «бакалавр учета и аудита», Высшую школу государственной экономики в Кутне (Польша) по специальности «безопасность государства в Европейском союзе».

«Трудовой путь начал в 1989 году с профессии рабочего. С апреля 1992 года по декабрь 1994 года работал товароведом малого предприятия «Кумис» поселка Затобольска Кустанайской области. С 1994 по 2011 годы являлся руководителем ряда частных предприятий. В апреле 2013 года был назначен первым заместителем председателя Кокшетауского городского филиала НДП «Нұр-Отан», с марта 2014 года по март 2016 года – заместитель председателя Акмолинского областного филиала партии «Нұр-Отан». С марта 2016 года по июнь 2018 года являлся секретарем Кокшетауского городского маслихата. С июня 2018 года по апрель 2019 года – аким Коргалжинского района Акмолинской области», - добавили в акимате.

До назначения занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Акмолинской области.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Назначения,
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Автор:

Оксана Матасова

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