Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    Назначен аким Зайсанского района ВКО

    7 Сентября 2022, 19:54

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов посетил Зайсанский район и представил его нового руководителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    «Сегодня с рабочим визитом посетил Зайсанский район, который на сегодняшний день является одним из наиболее динамично развивающихся. По согласованию с депутатами представил нового акима района Дулата Кажанова. Он - уроженец Зайсана, начинал работать именно здесь, имеет хороший опыт управленческой работы. Перед ним сейчас стоит ряд задач, это и строительство, и благоустройство и, несомненно, водо- и газообеспечение», - сообщил Д. Ахметов.

    До назначения на этот пост Дулат Кажанов занимал должность акима Курчумского района.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Восточно-Казахстанская область Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новые кадровые назначения в Казахстане
    Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    3 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане