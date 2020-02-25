Назначен аким Урджарского района Восточно-Казахстанской области

УРДЖАРСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ — В Урджарском районе Восточно-Казахстанской области назначен новый аким, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

В ведомстве сообщили, что распоряжением главы Восточно-Казахстанской области акимом Урджарского района назначен Нуржан Токсеитов, ранее возглавлявший район Алтай. Нового руководителя представил аким области Даниал Ахметов.

Нуржан Токсеитов родился 6 июля 1960 года в Бескарагайском районе ВКО. Трудовую деятельность начал в 1977 году в родном районе в качестве рабочего совхоза «Семеновский». В 1986 году окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт по специальности «Ветеринарный врач». В 1993 году окончил аспирантуру Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии имени Я. Коваленко в г. Москва. В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию.

В 1994 году работал в совместном российско-венгерском предприятии в Москве ведущим специалистом. С 1995 по 1998 год руководил такими предприятиями, как ТОО «Семей-Агро», АО «Акбулак», ТОО «Кен-Холдинг». С 2000 по 2003 год работал начальником Восточно-Казахстанского областного территориального управления государственного контроля за животным и растительным миром. После до 2008 года был генеральным директором ТОО «Алрун» в Алматы.

С 2008 по 2010 год работал заместителем начальника областного управления сельского хозяйства. Затем с 2010 по 2015 год был заместителем акима Зыряновского района. С апреля по октябрь 2015 года руководил управлением ветеринарии Восточно-Казахстанской области. С октября 2015 до марта 2017 года работал акимом Бескарагайского района. Последние три года возглавлял район Алтай.

Фото: пресс-служба акима ВКО