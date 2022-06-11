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Назначен аким Улытауской области
11 Июня 2022 10:39

Назначен аким Улытауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента Республики Казахстан акимом Улытауской области назначен Берик Әбдіғалиұлы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Родился 18 сентября 1971 года в Улытауском районе Карагандинской области. В 1994 году окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби по специальности «История». В 2000 году стал кандидатом политических наук (Институт философии и политологии НАН РК). В 2017 защитил степень MBA по специальности «Региональный и Муниципальный менеджмент» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Москва).

С 1994 по 1995 — научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ), с 1995—1997 — заведующий отделом внутренней политики, заместитель директора;

В 1997 становится заместителем начальника управления СМИ в Национальном агентстве по делам печати и массовой информации РК;

С 1997 по 1998 год — начальник управления анализа и планирования Министерства информации и общественного согласия РК;

С 1998 по 1999 год — заместитель директора департамента внутренней политики Министерства культуры, информации и общественного согласия РК;

С 1999 по 2000 год — заместитель заведующего Центром в Аналитическом Центре Совета Безопасности РК;

С 2000 по 2001 год — первый заместитель директор в КИСИ при Президенте РК;

С 2001 по 2002 год — заместитель акима города Темиртау (Карагандинская область);

С 2002 по 2003 год — директор НУ «Институт национальных исследований»;

С 2003 по 2004 год — руководитель предвыборного штаба в ДПК «АК ЖОЛ»;

С 2004 по 2005 год — президент ОФ «Фонд политического образования»;

С 2005 по 2006 год — советник в Общенациональном союзе предпринимателей и работодателей «Атамекен»;

В 2006 году — советник мэра города Вышгорода, Киевская область, Украина;

С 2006 по 2007 год — директор ТОО Центр национального развития «Атамекен»;

С 2007 по 2008 год — главный инспектор в Администрации Президента РК, заместитель заведующего Отдела внутренней политики;

С 2008 по 2010 год — директор ОФ Президентский Фонд развития государственного языка;

В 2010 году — аким Улытауского района Карагандинской области;

С 2010 по 2012 год — аким города Жезказгана Карагандинской области;

В 2012 году — советник 1-го Вице-Премьера РК;

С 2012 по 2013 год — аким города Аркалыка Костанайской области;

В 2013 — заместитель акима Карагандинской области;

В 2016—2017 год — советник директора КИСИ при Президенте РК, главный научный сотрудник;

С 2016 года - главный научный сотрудник Военно-исторического музея Вооруженных сил РК, Министерство обороны РК;

С мая 2017 года по май 2019 года— руководитель Научно-исследовательского Центра «Сакральный Казахстан» Национального музея РК;

С 2019 года — внештатный советник Министра культуры и спорта РК, руководитель научно-методического центра «Архив-2025» Национального Архива РК;

С 14.01.2021 - д епутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва.


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