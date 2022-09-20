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    Назначен аким Таласского района Жамбылской области

    20 Сентября 2022, 14:17

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новые кадровые назначения произошли в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и Таласским районным маслихатом распоряжением акима Жамбылской области Жунисбеков Нурбол Абдимажитович назначен акимом Таласского района.

    Глава Жамбылской области Нуржан Нуржигитов представил активу района нового акима, пожелал успехов в работе и дал ряд поручений. При этом подчеркнул важность повышения социально-экономических показателей, привлечения инвестиций, реализации новых проектов, создания рабочих мест, развития предпринимательства, сельского хозяйства и других отраслей.

    Кроме того, аким области указал на необходимость провести системную работу по повышению доходов населения, укреплению обратной связи, оперативному решению актуальных вопросов, обеспечению стабильности общественно-политической ситуации.

    41-летний Нурбол Жунисбеков высшее образование получил в Таразском государственном университете имени М.-Х. Дулати по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», в Международном казахско-турецком университете имени А. Ясави по специальности «финансы», в Жамбылском гуманитарно-техническом университете по специальности «физическая культура и спорт».

    Трудовую деятельность начал в 2003 году тренером областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

    В разные годы работал тренером Жамбылского областного филиала ОО «Федерация дзюдо РК», помощником воспитателя областной специализированной школы-интерната для одаренных детей, а также в различных частных структурах.

    Работал в должности заместителя директора областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №4 по велосипедному и водным видам спорта, исполняющим обязанности директора КГКП «Школа высшего спортивного мастерства».

    Возглавлял областную специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва №7 по видам борьбы, КГКП «Қазақ күресі клубы» и «Профессиональный спортивный клуб единоборств».

    С сентября 2017 года занимал должность руководителя управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат Назначения
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