Назначен аким Райымбекского района Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Марат Султангазиев представил активу Райымбекского района нового акима. Им стал Берик Дуйсенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По согласованию с Администрацией Президента РК, решением районного маслихата и распоряжением акима Алматинской области Берик Дуйсенбаев назначен акимом Райымбекского района», - сообщили в пресс-службе акимата области.

Обращаясь к местным жителям, аким области обозначил ряд задач, которые необходимо реализовать в регионе. В первую очередь взять на особый контроль ход строительства социальных объектов. Так, в районе возводятся три школы в селах Комирши, Сарыбастау и Кокбел. Кроме этого, в селе Нарынкол начато строительство поликлиники на 250 мест. В шести отдаленных селах идет строительство медучреждений.

Также аким области обозначил фронт работы в сфере сельского хозяйства региона.

«Необходимо развивать кластер картофелеводства. В прошлом году аграрии района в среднем собрали 215 центнеров картофеля с гектара. Однако склады хранения рассчитаны всего на 5,5 тыс. тонн продукции, при урожайности в 130 тыс. тонн. Это всего лишь 4%. Не предусмотрена переработка продукции. Есть над чем поработать», - отметил Марат Султангазиев.

Помимо растениеводства, в регионе имеется большой потенциал развития животноводства, который также интересен инвесторам. В этой связи новому акиму района необходимо активизировать работу с бизнес сообществом.

Аким области отдельно отметил и работу по возвращению неиспользуемых земель в госсобственность. Завершая встречу с активом, Марат Султангазиев отметил, что по всем направлениям со стороны акимата области будет оказана всесторонняя поддержка и пожелал успехов новому акиму.

Предыдущий аким района Нуржан Кудайбергенов был назначен заместителем акима Алматинской области.

Берик Фатихулы Дуйсенбаев родился в 1981 году. В 2001 году окончил Госудаственную Академию спорта и туризма, в 2020 году – Карагандинский государственный университете по специальности «Местное государственное управление». Трудовой стаж – 21 год.

Трудовой путь начал в 2001 году учителем средней школы №26 Ауэзовского района города Алматы. В 2011-2013 годы работал директором средней школы села Шенгельды города Конаев. В 2013-2020 годы занимал пост акима Заречного сельского округа, в 2020-2021 годы работал руководителем аппарата акима города Конаев. С 2021 года по настоящее время занимал должность заместителя акима города Конаев.