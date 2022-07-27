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    Назначен аким Ордабасинского района Туркестанской области

    27 Июля 2022, 20:08

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Ордабасинского района Туркестанской области Баглан Батыршаев освобожден от должности на основании собственного заявления. По согласованию с Администрацией Президента РК, распоряжением акима Туркестанской области У. Шукеева акимом Ордабасинского района назначен Нурбек Бадыраков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Нового акима активу района представил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, определив перед ним цели и задачи. Он поручил улучшить социально-экономическое положение населения в районе, повысить уровень благосостояния жителей, вести реализацию государственной политики, обеспечить качественное выполнение поручений Главы государства. В то же время аким области поблагодарил Баглана Батыршаева за плодотворную работу.

    Бадыраков Нурбек Бактыбаевич родился 11 июня 1988 года в Южно-Казахстанской области. Образование - высшее. В 2009 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, затем - Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати и Казахстанский университет дружбы народов. Специальности - водные ресурсы и водопользование; юриспруденция.
    Трудовую деятельность начал в 2009 году статистиком в управлении сельского хозяйства Южно-Казахстанской области.

    В 2010 году стал ведущим специалистом отдела переработки сельскохозяйственной продукции и внедрения новых технологий управления сельского хозяйства Южно-Казахстанской области.

    В 2012 году работал руководителем отдела земледелия и водного хозяйства управления сельского хозяйства Южно-Казахстанской области, с 2013 по 2015 годы - заместителем руководителя управления сельского хозяйства Южно-Казахстанской области.

    С 2016 по 2017 годы работал в департаменте анализа деятельности и развития ДЗО АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» главным менеджером, помощником депутата Мажилиса Парламента РК, руководителем Южно-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, руководителем аппарата акима города Шымкента.

    С 2018 года по настоящее время работал руководителем управления сельского хозяйства Туркестанской области.


    Фото : gov.kz


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Акимат Назначения
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