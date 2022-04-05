Назначен аким Мунайлинского района Мангистауской области

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 5 апреля, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам маслихата Мунайлинского района кандидатуру на пост акима, согласованную с Администрацией Президента РК. Новым кандидатом на пост акима стал Ержан Кумискалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Ержан Кумискалиев окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова по специальности «Юриспруденция».

Трудовой путь начал с должности преподавателя истории и права, заместителя директора по воспитательной работе средней школы № 3 г. Жанаозен.

С 2008 по 2016 годы работал главным специалистом департамента внутренней политики, начальником управления, заместителем начальника управления внутренней политики Мангистауской области.

С 2016 по 2019 годы состоял на должности заместителя акима Каракиянского района.

С 2019 до 2021 годы - руководитель управления внутренней политики Мангистауской области.

С 11 февраля 2021 года по настоящее время - заместитель акима Мунайлинского района Мангистауской области.

Депутаты поддержали кандидатуру предложенную акимом области.

Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений Ержану Кумискалиеву, касающихся социально экономического развития района.

Фото:gov.kz