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    Назначен аким Мунайлинского района Мангистауской области

    5 Апреля 2022, 12:49

    МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 5 апреля, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам маслихата Мунайлинского района кандидатуру на пост акима, согласованную с Администрацией Президента РК. Новым кандидатом на пост акима стал Ержан Кумискалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Ержан Кумискалиев окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова по специальности «Юриспруденция».

    Трудовой путь начал с должности преподавателя истории и права, заместителя директора по воспитательной работе средней школы № 3 г. Жанаозен.

    С 2008 по 2016 годы работал главным специалистом департамента внутренней политики, начальником управления, заместителем начальника управления внутренней политики Мангистауской области.

    С 2016 по 2019 годы состоял на должности заместителя акима Каракиянского района.

    С 2019 до 2021 годы - руководитель управления внутренней политики Мангистауской области.

    С 11 февраля 2021 года по настоящее время - заместитель акима Мунайлинского района Мангистауской области.

    Депутаты поддержали кандидатуру предложенную акимом области.

    Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений Ержану Кумискалиеву, касающихся социально экономического развития района.

    Фото:gov.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Акимат Назначения Мангистауская область Регионы Казахстана
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