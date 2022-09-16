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    Назначен аким Мангистауского района Мангистауской области

    16 Сентября 2022, 13:22

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 16 сентября, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам нового акима Мангистауского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Им стал Галымжан Ниязов, чья кандидатура была согласована с Администрацией Президента РК.

    Галымжан Ниязов окончил Казахский национальный политехнический университет им. К. Сатпаева по специальности «полиграфические машины и автоматизированные комплексы», а также Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности «промышленное, гражданское строительство и городское хозяйство».

    Трудовой путь начал в 1990 году в АТП-1 города Шевченко.

    С 1991 по 2002 год руководил рядом коммерческих организаций в сфере нефти и строительства.

    С 2002 по 2006 год - главный менеджер производства, ведущий специалист отдела аудита и экспертизы лицензионных документов Мангистауского областного филиала АО «Национальный центр «Құрылысконсалтинг».

    С 2006 по 2008 год - главный специалист отдела лицензии управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области.

    С 2008 по 2012 год работал главным специалистом отдела строительства, главным специалистом отдела государственных закупок, заместителем руководителя управления строительства Мангистауской области.

    В 2012-2013 годах - руководитель отдела строительства, заместитель руководителя управления строительства Кызылординской области.

    С 2014 по 2016 год - руководитель управления государственных закупок Кызылординской области.

    С 2016 по 2017 год - директор департамента в ТОО «СК - Фармация».

    С 2017 по 2020 год - аким города Актау.

    С июня 2020 года по сегодняшний день - заместитель акима Мангистауской области.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акимат Назначения Мангистауская область
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