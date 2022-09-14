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    Назначен аким Махамбетского района Атырауской области

    14 Сентября 2022, 11:26

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Серик Шапкенов представил депутатам Махамбетского районного маслихата кандидатуру нового акима, согласованную с Администрацией Президента Республики Казахстан. Депутаты единогласно проголосовали за назначение главой района Кайрата Нурлыбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Трудовой путь Кайрат Нурлыбаев начинал в 1990 году рабочим строительного цеха племенного каракулеводческого завода «Гурьев» в селе Мукур Кызылкогинского района. С 1995 г. по 1996 г. – старший референт Хобдинского районного маслихата.

    С 1996 г. по 1997 г. – ремонтник-техник центральных отопительных котлов акционерного общества «Мукур». С 1999 г. по 2003 г. занимал различные должности (специалист, заместитель акима округа, аким округа, заведующий отделом) в аппарате акима Мукурского сельского округа Кызылкогинского района. С 2003 г. по 2008 г. работал на различных должностях в аппарате акима Курмангазинского района. С 2008 г. по 2012 г. – руководитель аппарата акима Индерского района. С 2012 г. по 2019 г. – заместитель акима Индерского района. С 2019 г. по 2021 г. – руководитель управления сельского хозяйства Атырауской области.
    С 2021 года до этого назначения занимал должность заместителя акима Атырауской области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат Назначения
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