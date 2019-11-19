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Назначен аким Кызылкогинского района Атырауской области

19 Ноября 2019 16:09
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Назначен аким Кызылкогинского района Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Сегодня глава региона Нурлан Ногаев представил депутатам районного маслихата кандидатуру на должность акима Кызылкогинского района вместо покинувшего этот пост по собственному желанию Армана Баженова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Аким области представил кандидатуру нового акима района, согласованную с Администрацией Президента РК – Нурсултана Бисембиева, ранее занимавшего должность руководителя управления финансов Атырауской области.

Депутаты поддержали кандидатуру нового акима, отметив, что знают его как энергичного и опытного управленца.

Нурсултан Бисембиев по специальности бухгалтер-аудитор и экономист. С 2013 по 2017 годы занимал разные должности в Атырауской областной ревизионной комиссии – от оператора до главного инспектора-наблюдателя. В мае 2017 года был назначен на должность заместителя руководителя управления финансов акимата Атырауской области.

С 9 октября 2017 года работал руководителем управления финансов Атырауской области.



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Ключевые слова: Атырауская область, Акимат, Назначения,
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Автор:

А. Соколов

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