Назначен аким Кызылкогинского района Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Сегодня глава региона Нурлан Ногаев представил депутатам районного маслихата кандидатуру на должность акима Кызылкогинского района вместо покинувшего этот пост по собственному желанию Армана Баженова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области представил кандидатуру нового акима района, согласованную с Администрацией Президента РК – Нурсултана Бисембиева, ранее занимавшего должность руководителя управления финансов Атырауской области.

Депутаты поддержали кандидатуру нового акима, отметив, что знают его как энергичного и опытного управленца.

Нурсултан Бисембиев по специальности бухгалтер-аудитор и экономист. С 2013 по 2017 годы занимал разные должности в Атырауской областной ревизионной комиссии – от оператора до главного инспектора-наблюдателя. В мае 2017 года был назначен на должность заместителя руководителя управления финансов акимата Атырауской области.

С 9 октября 2017 года работал руководителем управления финансов Атырауской области.







