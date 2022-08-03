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    • Назначен аким Коксуского района Жетысуской области

    3 Августа 2022 07:44

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с депутатами районного маслихата аким Жетысуской области Бейбит Исабаев назначил Марлена Кольбаева на должность акима Коксуского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Встретившись с активом, глава региона поставил перед новым руководством района ряд важных задач. Бейбит Исабаев поручил новому акиму района уделить особое внимание поддержке малообеспеченных и многодетных семей, быть доступным и работать открыто.

    Кольбаев Марлен Капашович родился в 1976 году. Окончил институт «Жетысу», Академию экономики и права им. У. Джолдасбекова по специальностям «экономика и менеджмент», «юриспруденция».

    Трудовой путь начал сотрудником полиции отдела охраны управления внутренних дел города Талдыкоргана.

    Несколько лет на разных должностях проработал в экономическом институте «Жетысу».

    В разные годы работал руководителем отдела предпринимательства, главным менеджером департамента агропромышленного комплекса АО «Национальная компания социально-предпринимательской корпорации «Жетысу», департамента управления проектами, начальником управления торговой деятельности ТОО «ЖетісуАгроСауда», руководителем аппарата, заместителем акима города Талдыкоргана.

    С декабря 2018 года был руководителем управления культуры, архивов и документации Алматинской области.


    #Акимат #Назначения #Жетысуская область
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