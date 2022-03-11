Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Назначен аким Кентау

    11 Марта 2022, 12:56

    КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами маслихата Кентау на должность акима города Кентау назначен Рашид Аюпов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Глава региона пожелал успехов новому акиму и поручил активизировать работу в социально-экономической сфере для повышения благосостояния населения.

    Также Умирзак Шукеев обязал нового градоначальника уделять особое внимание своевременному и эффективному выполнению поставленных задач Главы государства.

    Аким области особенно подчеркнул, что население Кентау составляет более 100 тыс человек, именно поэтому на акима города возложена большая ответственность.

    Рашид Аюпов родился в 1981 году в Кентау. С июля 2019 года по 2021 год занимал должность акима Туркестана. До назначения акимом Кентау занимал должность заместителем акима Туркестанской области.

    Распоряжением акима области бывший аким Кентау освобожден от занимаемой должности.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Акимат Назначения Регионы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новые кадровые назначения в Казахстане
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    В 14 раз увеличили финансирование ремонта теплосетей в Костанайской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус