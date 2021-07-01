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    Назначен аким Каратобинского района ЗКО

    1 Июля 2021, 14:13

    УРАЛЬСК.КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и районным маслихатом, в соответствии с принципами меритократии акимом Каратобинского района назначен Суйеугалиев Кадыржан Орынбасарович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Западно-Казахстанской области.

    Суйеугалиев Кадыржан Орынбасарович – родился в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области в 1972 году. Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт и академию Евразия по специальностям «агрономия» и «экономика».

    В разные годы работал:

    – Специалистом, старшим специалистом I степени, заведующим отделом организационной и кадровой работы аппарата акима Каратобинского района Западно-Казахстанской области;

    – Главным специалистом – заведующим финансово-хозяйственным отделом аппарата акима Каратобинского района Западно-Казахстанской области;

    – Акимом Каратобинского сельского округа Каратобинского района Западно-Казахстанской области;

    – Акимом Шоптыкольского сельского округа Каратобинского района Западно-Казахстанской области;

    – Руководителем аппарата акима Каратобинского района Западно-Казахстанской области.

    С 2016 года и до назначения работал секретарем Каратобинского районного маслихата.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область Акимат Назначения
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