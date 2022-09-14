Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Назначен аким Индерского района Атырауской области

    14 Сентября 2022, 13:21

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Серик Шапкенов представил депутатам Индерского районного маслихата кандидатуру нового акима, согласованную с Администрацией Президента Республики Казахстан. Главой района стал Дарын Шамуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

    Дарын Шамуратов окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова по специальности «География», Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности «Финансы».

    Трудовой путь начал в 2009 году временно исполняющим обязанности главного специалиста аппарата акима Буденевского аульного округа. С 05.2009 по 12.2009 г. - главный специалист, аппарат акима Буденевского аульного округа. C 12.2009 по 09.2012 г. - главный специалист общего отдела, аппарат акима Индерского района. С 09.2012 по 25.10.2012 н. - заведующий общим отделом, аппарат акима Индерского района. С 10.2012 по 08.2017 н.- руководитель аппарата акима Индерского района. С 08.2017 по 04.2021 г. - заместитель акима Индерского района.
    До назначения работал заместителем руководителя аппарата акима Атырауской области.

    Сегодня также был назначен аким Махамбетского района Атырауский области.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая