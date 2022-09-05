Назначен аким города Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и Таразским городским маслихатом распоряжением акима Жамбылской области Орынбеков Бакытжан Амирбекович назначен акимом города Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Орынбеков Бакытжан Амирбекович родился в 1971 году. Окончил Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати по специальностям «автомобили и автомобильное хозяйство» и «горное дело».

Трудовую деятельность начал в 1992 году начальником отдела в фирме «Заман» в городе Джамбуле.

В разные годы работал заместителем директора частного предприятия «Делдал», механиком в АО «Жамбыл-Құпарлылық», генеральным директором ТОО «Торгово-производственная компания «Шығыс Таңы», президентом ТОО «Тараз көлік жолы», начальником управлений пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства акимата Жамбылской области, занимал различные руководящие должности в ТОО «Торгово-транспортная компания» АО «НАК» Казатомпром» и АО «Волковгеология».

В 2016-2017 г.г. занимал должность заместителя генерального директора РГП на ПХВ «Резерв» Комитета государственных материальных резервов Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, в 2017-2018 г.г. - заместителя председателя Комитета государственных материальных резервов Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, в 2018-2021 г.г. - директора департамента, управляющего директора-руководителя проектного офиса, генерального директора по управлению проектами – члена правления.

Глава региона Нуржан Нуржигитов представил активу города Тараза нового акима, поставил конкретные задачи по исполнению поручений Главы государства, решению накопившихся проблем в областном центре.