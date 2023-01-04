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    Назначен аким города Актобе

    4 Января 2023, 19:27

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Актюбинской области Ералы Тугжанова по согласованию с Администрацией Президента РК и маслихатом города акимом г. Актобе назначен Мурат Журебеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

    Сегодня глава региона представил его активу города.

    Мурату Журебекову 44 года. Он выпускник Актюбинского государственного университета им.К. Жубанова, Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования, университета «Strathclyde (г. Глазго, Шотландия). В 2013 году окончил Гарвардскую школу бизнеса (г. Бостон, США), в 2019 году - Казахстанско-Британский технический университет.

    Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом управления проектами ЗАО «КазТрансГаз». В последующие годы занимал различные руководящие должности в ЗАО «КазТрансГаз», «Интергаз Центральная Азия», национальной компании «КазМунайГаз».

    С декабря 2019 года до назначения акимом г. Актобе занимал должность первого вице-министра энергетики РК. 4 января Правительство Казахстана своим постановлением освободило от должности 1-го вице-министра энергетики Мурата Журебекова в связи с переходом на другую работу.

    Фото: gov.kz
    Актюбинская область Акимат Назначения
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