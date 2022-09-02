Назначен аким Енбекшиказахского района

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Алматинской области Марата Султангазиева Алтай Досымбаев назначен акимом Енбекшиказахского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

В ходе представления главы района активу региона Марат Султангазиев отметил ряд вопросов, стоящих перед акиматом.

«Моим распоряжением, по согласованию с Администрацией Президента РК и решением Енбекшиказахского районного маслихата Досумбаев Алтай Машикович назначен акимом Енбекшиказахского района. Алтай Машикович - человек с большим опытом, к тому же не понаслышке знает район», - отметил Марат Елеусизович.

«Енбекшиказахский район – аграрный регион. Поэтому, в первую очередь, необходимо правильно провести предстоящую уборочную кампанию. Вместе с тем, необходимо активизировать работу по привлечению инвесторов в район. Не в полной мере используется потенциал региона, расположенного рядом с Алматы», - отметил он.

Аким области поручил уделить внимание пяти вопросам, вытекающим из Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева и провести системную работу.

Алтай Машикович Досымбаев родился в 1962 году 10 февраля в селе Каратурык Чиликского района Алматинской области.

В 1988 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности экономист.

Трудовую деятельность начал в совхозе Каратурык рабочим. В 1980-1982 годы служил в рядах Советской Армии, в 1982-1983 годы работал в совхозе имени «Саттарова» рабочим, в 1988-1992 годы работал экономистом, главным экономистом, председателем профкома табаксовхоза «Асинский» Чиликского района.

В 1992-1995 годы – главный экономист совхоза «Алексеевский» Енбекшиказахского района. В 1995-1997 годы – заместитель директора этого же хозяйства.

В 1997-1999 годы работал заместителем директора, директором ТОО «Алексеевка – Алтын дирмен».

В 1999-2002 годы – начальник отдела экономики Енбекшиказахского района.

В 2002-2003 годы – финансовый директор ТОО «НАСС» завода по переработке плодов и овощей в с. Новоалексеевка (Байтерек).

В 2003-2005 годы заместитель директора ТОО «Акжол» в с. Новоалексеевка. В 2005-2008 годы аким Шелекского сельского округа.

С 2008 года по настоящее время работал заместителем акима Енбекшиказахского района.