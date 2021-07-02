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    Назначен аким Бокейординского района ЗКО

    2 Июля 2021, 19:12

    УРАЛЬСК.КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и районным маслихатом, в соответствии с принципами меритократии акимом Бокейординского района назначен Нурлыбек Даумов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Западно-Казахстанской области.

    Даумов Нурлыбек Жаскайратович – родился в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области в 1981 году. Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности «экономист - математик».

    В разные годы работал:

    – Ведущим, главным специалистом департамента внутренней политики Западно-Казахстанской области;

    – Главным инспектором аппарата акима Западно-Казахстанской области;

    – Начальником отдела информационной политики и мониторинга средств массовой информации управления внутренней политики Западно-Казахстанской области;

    – Экспертом управления по общественно-политическим делам департамента по общественно-политическим делам Министерства культуры РК;

    – Главным экспертом акционерного общества «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»;

    – Руководителем информационно-аналитического отдела управления по вопросам молодежной политики Западно-Казахстанской области;

    – Заместителем руководителя управления внутренней политики Западно-Казахстанской области;

    – Руководителем отдела внутренней политики г.Уральска.

    С 2018 года и до назначения работал руководителем управления внутренней политики Западно-Казахстанской области.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область Акимат Назначения
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