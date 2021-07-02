Назначен аким Бокейординского района ЗКО

УРАЛЬСК.КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и районным маслихатом, в соответствии с принципами меритократии акимом Бокейординского района назначен Нурлыбек Даумов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Западно-Казахстанской области.

Даумов Нурлыбек Жаскайратович – родился в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области в 1981 году. Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности «экономист - математик».

В разные годы работал:

– Ведущим, главным специалистом департамента внутренней политики Западно-Казахстанской области;

– Главным инспектором аппарата акима Западно-Казахстанской области;

– Начальником отдела информационной политики и мониторинга средств массовой информации управления внутренней политики Западно-Казахстанской области;

– Экспертом управления по общественно-политическим делам департамента по общественно-политическим делам Министерства культуры РК;

– Главным экспертом акционерного общества «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»;

– Руководителем информационно-аналитического отдела управления по вопросам молодежной политики Западно-Казахстанской области;

– Заместителем руководителя управления внутренней политики Западно-Казахстанской области;

– Руководителем отдела внутренней политики г.Уральска.

С 2018 года и до назначения работал руководителем управления внутренней политики Западно-Казахстанской области.