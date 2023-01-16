Назначен аким Баянаульского района Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Баянауле аким Павлодарской области Асаин Байханов представил нового акима района. Им стал Ардак Ксентаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области выразил благодарность Серику Батыргужинову за работу на посту акима Баянаульского района. Позже Асаин Байханов представил нового руководителя. Он пожелал Ардаку Ксентаеву успехов в работе и обозначил перед ним главные задачи.

«Новому районному акиму предстоит продолжить проекты по водоснабжению населенных пунктов, уделить внимание ремонту дорог и инженерной инфраструктуры, начать подготовку к новому туристическому сезону», - сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.

Глава региона отметил, что оценку выполнения этих работ должны дать жители района, для чего необходимо наладить устойчивый и эффективный диалог с ними.





Ардак Ксентаев родился в 1981 году в селе имени К. Сатпаева Баянаульского района Павлодарской области, имеет два высших образования.





Трудовую деятельность начал в 2005 году в Баянаульском государственном национальном природном парке. С 2011 года работает на государственной службе. В 2011-2022 годы работал на разных должностях в ГУ «Аппарат акима Каратомарского сельского округа (ведущий специалист, главный специалист, аким сельского округа). С сентября 2022 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Баянаульского района.





Фото Валерия Бугаева



