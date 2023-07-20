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    Назначен аким Айтекебийского района Актюбинской области

    20 Июля 2023, 16:42

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Актюбинской области, по согласованию с Администрацией Президента РК и районным маслихатом акимом Айтекебийского района назначен Даулетияр Тугузбаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Аким области Ералы Тугжанов представил Даулетияра Тугузбаева активу района и подчеркнул, что новому руководству необходимо сосредоточиться на качественном выполнении поставленных задач по социально-экономическому развитию и обеспечению занятости населения.

    Тугузбаев Даулетияр Канатович родился в 1989 году, образование высшее: в 2010 году окончил Актюбинский государственный университет имени Кудайбергена Жубанова.

    С 2012 по 2015 годы работал главным специалистом отдела организации и работы с кадрами аппарата акима города Актобе, главным специалистом Единой службы управления персоналом, главным специалистом аппарата акима Актюбинской области.

    С 2015 по 2019 годы работал руководителем отдела управления индустриально - инновационного развития Актюбинской области, руководителем аппарата акима Кобдинского района, руководителем организационно-инспекторского и аналитического отдела аппарата акима Актюбинской области.

    С апреля 2019 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Актюбинской области.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Акимат Назначения
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