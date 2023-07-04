Назначать проверки бизнеса на основании новой системы управления рисками намерены в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Назначение проверок на основании новой системы управления рисками и исключение плановых проверок предлагают в Миннацэкономики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил глава ведомства Алибек Куантыров на заседании Правительства, в настоящее время проводится работа по разработке проекта нового Налогового кодекса. Особое внимание будет уделено упрощению и цифровизации налогового администрирования.

«Вместе с тем, предлагается назначение проверок на основании новой системы управления рисками и исключение плановых проверок. В ходе контроля предлагается взаимодействовать с налогоплательщиком только через Кабинет налогоплательщика», - сказал Алибек Куантыров.

Вместе с этим, по его словам, предусматривается новый подход в администрировании платформенной занятости.

«Также предлагается внедрение механизма предзаполнения деклараций на основании данных ККМ, оборотов через POS терминалы и банковских счетов. При электронной торговле предлагается удержание налога держателем платформы. Эти подходы находятся на стадии обсуждения. Работа продолжается. В целом, работа по улучшению бизнес-климата ведется на постоянной основе. Так, в среднесрочной перспективе поставлена задача по достижению целевого индикатора доли МСП в экономике Казахстана 40% к 2030 году. Уже сейчас видим, что этот рубеж достижим и может быть близок к показателям передовых стран мира», - заключил Алибек Куантыров.