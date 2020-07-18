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    Назарбаев Университет продолжает работу в борьбе с COVID-19

    18 Июля 2020, 12:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Анализ ДНК переболевших коронавирусом, Telegram-канал с достоверной информацией о методах лечения, защитные маски и костюмы для медработников... Назарбаев Университет (НУ) продолжает активную поддержку в борьбе с COVID-19 в Казахстане, а также принимает всевозможные меры безопасности, чтобы не допустить распространения инфекции на территории кампуса, передает МИА «Казинформ».

    В первую очередь университет задействовал свою научную экспертизу и исследователей. Ученые National Laboratory Astana начинают исследование ДНК пациентов, перенесших COVID-19, и антитела к SARS-CoV-2, чтобы найти ответ, как формируется иммунитет к вирусу. Эпидемиологическое исследование запланировано во всех регионах Казахстана для оценки истинной распространенности основных хронических заболеваний. В то же время ученый НУ Зинетула Инсепов открыл, как придать защитным маскам противовирусные свойства. Для этого он предлагает производить средства защиты с использованием природного минерала диатомита. Известно, что в Казахстане находится крупнейшее месторождение диатомита, поэтому помимо борьбы с пандемией проект будет развивать рынок отечественных товаров и диатомитовую отрасль.

    Национальный научный центр материнства и детства, который является частью интегрированной академической системы здравоохранения НУ, оперативно перестроил процесс своей работы. Чтобы обезопасить пребывание онкобольных детей, максимально усилили санитарно-эпидемиологические меры предосторожности. Для детей с онкозаболеваниями и положительным ПЦР-тестом на COVID-19 организовали провизорные койки в изолированной зоне. С марта этого года центр материнства и детства оказал помощь более 600 детям с раком.

    Для обеспечения безопасности студентов и сотрудников во всех зданиях Университета регулярно проводится тщательная обработка. Сейчас на территории кампуса проживает более тысячи преподавателей и студентов со своими семьями, что, естественно, не дает возможности переоборудовать жилые помещения университета в провизорные центры для лечения больных коронавирусом.

    Однако с марта этого года сообщество вуза не прекращало свою благотворительную деятельность. Сотрудники и преподаватели собирают собственные средства для поддержки медработников и их семей. На сегодняшний день они приобрели около 150 тысяч медицинских масок, 150 защитных экранов для лица, 100 бесконтактных термометров, 1000 респираторов FFP2, 1600 защитных костюмов. Их передали в больницы Нур-Султана, Кызылорды, Шымкента, Туркестана и Тараза.

    Чтобы поддержать врачей и жителей Казахстана информационно, преподавателями, студентами и выпускниками НУ, в сотрудничестве с практикующими врачами, докторантами, студентами казахстанских и зарубежных вузов, был запущен Telegram-канал https://t.me/medsupportkz . Более 5 тысяч подписчиков ежедневно получают переводы зарубежных исследований, протоколы лечения вируса в разных странах и другую важную информацию. Telegram-канал стал достоверным источником информации о лечении зараженных коронавирусом.


    Несмотря на возможный риск, студенты и выпускники университета продолжают волонтерскую деятельность в рамках проекта «Обеды медикам» , на собранные деньги они покупают и доставляют средства индивидуальной защиты и обеды для медиков. За это время они также помогли сотням нуждающихся семей. В свою очередь Фонд социального развития Назарбаев Университета выделил сумму на выплаты студентам-волонтерам Медицинского университета Астана, которые помогают в борьбе с коронавирусной инфекцией. Вместе с Национальной волонтерской сетью фонд также подарил 100 компьютеров детям медсестер, санитаров и фельдшеров, в том числе из многодетных семей Алматинской, Актюбинской и Кызылординской областей, городов Павлодара, Кокшетау, Шымкента и Темиртау.


    В борьбе с распространением COVID-19 университет задействовал свое техническое оборудование, в том числе 3D-принтер для изготовления пластиковых защитных экранов для лица. В дальнейшем их серийное производство было налажено на термопластавтомате при помощи пресс-форм. Защитные экраны закрывают слизистую глаз, дыхательные пути и лицо от прямого попадания брызг, пыли и механических частиц. Партии защитных экранов передали бесплатно в медицинские учреждения страны.


    Назарбаев Университет , также как и другие казахстанские и зарубежные вузы, продолжает усиленно работать над поиском эффективных решений по борьбе с COVID-19, в то же время принимая решительные меры, чтобы обеспечить условия для осуществления эффективной академической и научной деятельности.

    Сотрудники, студенты и выпускники Назарбаев Университета уверены, что в это тяжелое для всего мира время наука, медицина, бизнес и инновации должны поддерживать друг друга и работать еще теснее, чтобы вместе найти выход из пандемии и ее последствий.



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    Астана Образование Наука
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