Назаконно строящийся дом сносят в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Один из застройщиков Караганды начал сносить строящийся ЖК. К такому заключению пришли проверяющие органы после мониторинга земельных участков. По результатам проверок стало известно, что строительная компания самовольно завхватила территорию для возведения многоэтажного дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акимат города Караганды алгоритм проверок для своевременного выявления и недопущения строительно-монтажных работ без разрешительных документов на строительство. Во время очередного мониторинга земельных специалисты отдела архитектуры, ГАСК и прокуратуры района им. Казыбек би выявили нарушения со стороны одной из строительных компании.

«В рамках проверки выявлен факт самовольного захвата государственного земельного участка, по предварительным данным - строительной компанией ТОО «Satti Lux Stroy». Земельный участок расположен в районе автостанции Юго-Восток (около ул. Муканова, 53), застройщик без разрешительных документов приступил к строительству многоквартирного жилого комплекса «Барыс», - сообщили в акимате города Караганды.

Также по их словам на этом и еще нескольких участках планировалось провести работы по озеленению и благоустройству территории.

«Согласно проекту детальной планировки Юго-Восточного планировочного района города Караганды, включающего следующие участки: микрорайоны 27, 28, 29, 30, «Степной -1, 2, 3, 4», «Гульдер -1, 2», утвержденному постановлением акимата города Караганды от 22 февраля 2011 года № 08/28 с изменениями, внесенными постановлением акимата города Караганды №80/36 от 23.12.2021 года на данном земельном участке предусмотрено благоустройство с озеленением», - пояснили в акимате.

По данному факту на основании заявления акимата города Караганды в отношении указанного застройщика в полиции начато досудебное расследование по ч. 4 ст.389 Уголовного кодекса РК - Самоуправство.

Надо отметить, что в Караганде на данный момент строится 63 ЖК. Из них 53 объекта получили разрешения. 5 объектов не имеют полный пакет документов, еще на 5 объектах нет разрешительных документов.

Объекты, не имеющие полный пакет документов находятся на стадии получения вневедомственной экспертизы. После ее прохождения застройщиками вся документация будет направлена в уполномоченный орган – Управление ГАСК Карагандинской области.

Это следующие строящиеся Жилые комплексы:

1. ЖК «Бақытты Отбасы», ул. Гапеева., 4Е (ТОО «ККК Бетон»);

2.ЖК «Династия», мкр. Таугуль., (ТОО «KG Building»);

3. МЖД, ул. Анжерская., 41Б (ТОО «Оптимальный»);

4. ЖК «Кулагер», ул. Гапеева., Участок 1к (ТОО «СМК Group»)

5. ЖК «Al-Farabi», ул. Муканова., 55/7, 55/8 (ТОО «Turan Invest Development»).

По этим объектам в ГАСК подано исковое заявление, материалы находятся на рассмотрении судебных органов.

Список строящихся жилых комплексов без разрешительных документов:

1. ЖК «Нура», ул. Муканова., 51/4 (ТОО «Satti Lux Stroy»)

2. ЖК «Барыс», ул. Муканова., 41/5 (ТОО «Satti Lux Stroy»)

3. МЖД, Ремесельный переулок., Участок 2 (Григорян Ш. Н.)

4. ЖК «Tole Bi 2», ул. Муканова., 55г (ТОО «TBL Building»)

5 . ЖК «Life Garden», мкр. Городской аэропорт. ул. Кабжанова, Земельный участок 75,77,79 (ТОО «Elite Home Invest»).

По данным объектам ранее были направлены заявления в уполномоченный орган – Управление ГАСК Карагандинской области для принятия мер административного характера в соответствии с действующим законодательством.

В акимате города Караганды предупреждают граждан перед покупкой квартир или внесения паевых взносов в жилищно-строительные кооперативы, удостовериться о наличии у застройщика (путем обращения в УГАСК Карагандинской области и акимат г. Караганды) всех разрешительных документов на строительство.