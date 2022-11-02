Найти свой избирательный участок астанчане могут еще одним способом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сведения о своем избирательном участке в режиме реального времени жители столицы теперь могут через мобильное приложение Smart Astana, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

20 ноября в Казахстане состоятся внеочередные выборы Президента страны. Ранее акимат сообщал, что проверить свой избирательный участок жители столицы могут онлайн несколькими способами:

1. Веб-сервис: sailau.astana.kz

2. Чат-бот в Telegram: https://t.me/@sailau_astana_bot

3. Единый контакт-центр iKomek, по телефону 109.

Теперь сведения о своем избирательном участке в режиме реального времени можно получить также с помощью мобильного приложения Smart Astana.





Фото: gov.kz