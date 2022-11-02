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    Найти свой избирательный участок астанчане могут еще одним способом

    2 Ноября 2022, 21:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сведения о своем избирательном участке в режиме реального времени жители столицы теперь могут через мобильное приложение Smart Astana, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    20 ноября в Казахстане состоятся внеочередные выборы Президента страны. Ранее акимат сообщал, что проверить свой избирательный участок жители столицы могут онлайн несколькими способами:

    1. Веб-сервис: sailau.astana.kz

    2. Чат-бот в Telegram: https://t.me/@sailau_astana_bot

    3. Единый контакт-центр iKomek, по телефону 109.

    Теперь сведения о своем избирательном участке в режиме реального времени можно получить также с помощью мобильного приложения Smart Astana.


    Фото: gov.kz
    Астана Президентские выборы - 2022
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