Найти сотрудников до начала строительного сезона поручил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает, что в Петропавловске нет дефицита рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На отчете акима Петропавловска Булата Жумабекова глава региона напомнил о нехватке рабочих рук. В частности, в строительной отрасли.

«Просматривая социальные сети, я часто вижу публикации об отсутствии работы. Считаю, что это не так. Мы провели анализ недавно восьми крупных строительных компаний. Выяснилось, что только у них в летний период была нехватка сотен специалистов. Это и каменщики, стропальщики, сантехники, жестянщики, сварщики, маляры и многие другие. Булат Серикович, нужна адресная работа с безработными. До начала строительного сезона нужно определить потребность в кадрах, найти и заинтересовать людей работой. Кого нужно - переобучите. Условия для этого созданы. Сами строительные компании должны заранее заниматься. Объем на ремонт и строительство будет такой же или больше, чем в прошлом году. Мы не должны наступить на те же грабли, когда катастрофически не хватало рабочих рук», - сказал К. Аксакалов.

Аким области напомнил, что в этом году темпы жилищного строительства еще возрастут.

«Как вы знаете, мы целенаправленно не расширяем границы города, а строим преимущественно на месте снесенных аварийных и ветхих домов. За последние три года снесено более тысячи таких домов. Эту работу мы продолжим и дальше. В текущем году запланирован снос около 700 домов. Для этого нами принята собственная программа реновации «Жаңа қала - Новый город», - сказал К. Аксакалов.

Продолжится строительство в трех перспективных микрорайонах города: Жас Өркен, Береке и по улице Уалиханова. Намерены местные власти начать застройку микрорайонов Копай и Набережный.

«Мы активно ведем переговоры для привлечения крупнейших застройщиков страны. Три дня назад пригласили строительную компанию «Базис-А». Обсудили сотрудничество. Будем привлекать компанию для строительства жилья в Петропавловске», - поделился планами К. Аксакалов.

В городе продолжается строительство многопрофильной больницы и поликлиники в микрорайоне Береке. Подыскивают место для строительства поликлиники в микрорайоне Жас Өркен.

Идет строительство школы на 900 мест, учебно-лабораторного комплекса и двух общежитий для вуза. Буквально недавно сообщалось, что возведение корпуса затягивается. Одна из причин – нехватка специалистов.