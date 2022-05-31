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Найдены тела погибших при крушении самолета с туристами в Непале
31 Мая 2022 00:44

Найдены тела погибших при крушении самолета с туристами в Непале

КАТМАНДУ. КАЗИНФОРМ - Обнаружены тела 14 из 22 человек, находившихся на борту потерпевшего крушение самолета в Непале. По данным МВД страны, выживших, скорее всего, нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

«Мы полагаем, что все пассажиры самолета погибли. Наша предварительная оценка показывает, что никто не смог бы выжить в этой авиакатастрофе , но должно быть официальное заявление», - цитирует слова чиновника информационное агентство ANI.

По предварительным данным, турбовинтовой пассажирский самолет Twin Otter с туристами на борту врезался в гору в районе Мустанг в условиях плохой видимости и полностью разрушился. Место аварии находится на высоте около 14,5 тыс. футов (около 4,4 тыс. м).

Кроме граждан Непала на борту находились два немца и четыре индийца.


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