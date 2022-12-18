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    Найдены похищенные три года назад драгоценности из крупнейшей сокровищницы Европы

    18 Декабря 2022, 05:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дрезденская полиция обнаружила более 30 предметов из числа драгоценностей, похищенных три года назад из сокровищницы «Зеленый свод», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Правоохранительные органы сообщили, что это стало результатом переговоров с адвокатами шести подозреваемых, которые пошли на сделку со следствием. Все они — участники известного берлинского преступного клана.

    В ноябре 2019 года преступники проникли в сокровищницу, похитив часть коллекции драгоценностей и украшений XVIII века, общей стоимостью около 1 миллиарда евро.

    «Зеленый свод» — сокровищница княжеского рода Веттинов, правивших Саксонией. Она насчитывает более 4000 произведений искусства и драгоценностей. В конце Второй мировой войны коллекцию вывезли в СССР, но в 1958 году вернули ГДР.


    Фото: euronews.com
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