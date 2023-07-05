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    Найдены человеческие скелеты: подробности находки рассказали в полиции Костаная

    5 Июля 2023, 16:42

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В течение месяца экспертиза определит давность наступления смерти людей, чьи останки найдены во время замены труб в Костанае, а также будет установлена их личность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вчера в 14:30 поступило сообщение от сотрудников КТЭК. При замене труб обнаружено два скелетированных трупа. Проводятся следственные действия по установлению их личностей, - сообщил старший следователь южного отдела полиции, майор Жасын Сардаров. — Сегодня также поступило сообщение от сотрудников КТЭК. Практически рядом с предыдущей находкой найден третий скелетированный труп. По фактам возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы. Подробной информации мы не разглашаем на основании ст.201 УПК РК».

    Вместе с тем, как сообщил майор полиции, экспертиза по собранным материалам в среднем будет длится месяц-полтора.

    Также, по информации Сардарова, на месте находок ранее не было кладбища. Поэтому предполагать, что это захороненные останки людей не приходится. Личность людей сложно определить, даже экспертам. Но, судя по одежде, в которых найдены останки, предположительно, это были мужчины .

    Личность будут устанавливать, в том числе, сверяясь со списком без вести пропавших людей в регионе. Но все подробности - после проведения экспертизы.

    «По результатам экспертизы также будет известна давность наступления смерти»,- заключил Ж. Сардаров.

    Ранее сообщалось, что коммунальщики в Костанае при замере труб нашли скелетированные трупы.

    Сегодня коммунальщики вновь поделились аналогичной находкой - найден еще один скелетированный труп человека.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия МВД РК
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