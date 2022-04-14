Найдено тело второго пропавшего после схода лавины в горах близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские спасатели нашли тело второго пропавшего после схода лавины в районе пика Молодежный, он не выжил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Алматы сообщили, что на месте происшествия было шесть человек, пять из них являются гражданами Франции, один казахстанец.

«Одного пострадавшего, гражданина Франции, спасли, второй – не выжил под лавиной. Спасатели РОСО МЧС РК, кинолог с собакой Чарли нашли второго человека без признаков жизни. На месте спасатели ожидают следственную группу», - уточнили в пресс-службе ДЧС Алматы.

На вертолёте Службы спасения тело транспортировали до «Медео». Погибший - гражданин Франции.

Как пояснил заместитель начальника ДЧС города, полковник Ерлан Алибеков, шесть человек, катаясь на склонах, спровоцировали сход лавин. Четыре из них не пострадали.

Ранее спасатели извлекли из снежной массы одного пострадавшего, в сознании. Он получил травму плеча и бедра. Второго пропавшего искали при помощи дрона и вертолета.

Напомним, 13 апреля в районе пика Молодежный близ Алматы сошла лавина. Спасатели предположили, что под ней остались два человека. На поиски вышли спасатели КСП «Туюксу», ДЧС Алматы, РОСО МЧС РК, ГУ «Казселезащита», службы спасения 109.