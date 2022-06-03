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    Найдено тело утонувшего подростка в Актау

    3 Июня 2022, 16:42

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Спасатели нашли тело подростка 2005 года рождения, который, приехав из Бейнеу, утонул во время плавания в море в районе «Солдатского пляжа» 2 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, в море юноша вышел на специальной доске (SUP-board). Тело обнаружено в ста метрах от берега.

    «В 8:35 утра на побережье Каспийского моря силами ДЧС обнаружен и извлечён труп гражданина 2005 года рождения, который 2 июня во время катания на доске для серфинга упал и утонул», - сообщил старший дознаватель управления по чрезвычайным ситуациям города Актау Есен Борашев.

    Известно, что погибший подросток - житель посёлка Бейнеу.

    Вчера, 2 июня, за один день в ДЧС поступило сразу два сообщения о тонущих подростках: двоих из трех ребят удалось спасти.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Мангистауская область
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