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    Найдено тело упавшего в реку мальчика в Алматинской области

    20 Августа 2022, 21:41

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Волонтеры сообщили, что в Алматинской области найдено тело упавшего в реку 11-летнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наши поиски завершены. Малыш найден, погиб», - проинформировали волонтеры lider.kz на странице в Instagram .

    Ранее в ДЧС Алматинской области сообщили, что днем 18 августа в Каскеленском ущелье Карасайского района по своей неосторожности упал в реку Каскеленка мальчик 2011 года рождения. Он находился на отдыхе с семьей.

    В поисках было задействовано около 80 человек, в том числе сотрудники ДЧС, РОСО, полиции, родственники, местное население и волонтеры.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия ДЧС Вода
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