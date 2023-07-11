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    Найдено тело альпиниста, упавшего с горы в Туркестанской области

    11 Июля 2023, 15:58

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Начат спуск тела пропавшего туриста в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

    Сегодня силами спасателей ДЧС Туркестанской области на высоте около 3800 м над уровнем моря обнаружено тело пропавшего альпиниста.

    «В настоящее время производится его спуск в пешем порядке. Спуск осложняется наличием снежного покрова, толщиной 20 см, рельеф местности - горный, скалистый», - сообщили в МЧС.

    В поисково-спасательных работах задействованы спасатели оперативно-спасательного отряда Туркестанской области и профессиональные альпинисты Федерации альпинизма.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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