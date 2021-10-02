Найдено средство, на 50% сокращающее риск тяжелого течения COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исследования показали, что антивирусный препарат «Молнупиравир» может на 50% сократить риск госпитализации или смерти, если его начать применять на раннем этапе коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Новости ООН.

В агентстве ЮНИТЭЙД сообщили о том, что препарат «Молнупиравир» помогает на 50% сократить риск госпитализации при легком и среднетяжелом течении коронавирусной инфекции.

«Эффективное и простое в применении пероральное средство, которое способно предотвратить тяжелое развитие болезни, – это как раз то, что нам сегодня нужно, чтобы взять под контроль пандемию», – заявил глава ЮНИТЭЙД Филипп Данетон.

По его словам, такое средство может радикальным образом изменить стратегию по борьбе с пандемией: тестирование и медикаментозное лечение может существенно сократить число случаев тяжелого течения заболевания и облегчить нагрузку на системы здравоохранения.

В ожидании официальной рекомендации по использованию препарата ЮНИТЭЙД совместно с партнерами по инициативе ACT-Accelerator готовы предпринять шаги, направленные на то, чтобы «Молнупиравир» был в самые короткие сроки доступен как можно большему числу людей в странах с низким и средним уровнем дохода.

ЮНИТЭЙД – это глобальное агентство, которое сотрудничает с Всемирной организацией здравоохранения и специализируется на поиске инновационных методов, которые помогут в более эффективной и доступной форме предотвращать, диагностировать и лечить заболевания.



