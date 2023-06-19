Найдено ли неизвестное стихотворение Жусупбека Аймауытова – выясняют ученые

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские ученые изучают произведение, предположительно, написанное Жусупбеком Аймауытовым в тюрьме. Об этом сообщает Государственный советник РК Ерлан Карин на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае в городе Туркестан, сообщил, что, во время исследования секретных документов учеными из государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, было найдено произведение, приписываемое Жусупбеку Аймауытову.

Теперь немного расскажу о том, как стихотворение «Тез өлмен», предположительно написанное Жусупбеком Аймауытовым, попало в руки ученых.

В архивных документах указывается, что Жусупбек Аймауытов написал это произведение, когда находился в тюрьме, под следствием. Оно хранилось в деле №01093 в специальном государственном архивном фонде городского Департамента полиции Караганды, подведомственного Министерству внутренних дел РК. Это дело и много других документов недавно, в рамках работы Государственной комиссии, было рассекречено.

Стихотворение написано арабской графикой «тоте жазу». Кроме того, есть краткое пояснение на русском языке», – написал Е.Карин.

Далее, автор отмечает, что о произведении упоминается в следственном протоколе, составленном начальником Специального отдела Управления ОГПУ Л.В.Кручининым. Он установил это во время следствия в отношении деятеля Алаш Орды, Дамоллы Битлеуова, сидевшего в Карлаге. Рассказывая об отношениях руководителей Алаш Орды, он отметил, что беседовал с Уайда Байбековым об этом стихотворении Ж.Аймауытова. Стихотворение распространилось среди осужденных. Дамолла Битлеуов прочитал стихотворение Уайда Байбекову, который записал его.

«14 июня 1933 года была проведена очная ставка Исмагамбета Макишова и Нургали Кадаленков в рамках следственного дела, составлен протокол. В протоколе говорится, что И.Макишов по просьбе Н.Кадаленко взял у Д.Битлеуова стихотворение и передал Кадаленко. Битлеуов пропагандировал это произведение среди осужденных в Карлаге. Следует отметить, что произведение состоит из 3 частей. Уже сейчас ученые говорят, что содержание стихотворения близко к традиционной поэзии 20-х годов. Поэтому, чтобы провести филологическую экспертизу произведения, из специалистов и ученых Института литературы и искусства при Архиве Президента была создана специальная группа. Когда ученые полностью изучат произведение, придут к единому мнению, их заключение будет дополнительно опубликовано», – сообщил Ерлан Карин.