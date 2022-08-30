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    Найденный в Китае редкий вид рыбы угрожает экосистеме страны

    30 Августа 2022 09:19

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В водоемах провинций Китая летом выловили экзотический вид рыбы – панцирную щуку. Китайские экологи бьют тревогу, предупреждая, что этот чужеземный вид рыбы может стать настоящей катастрофой для местных экосистем, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание The paper.

    Панцирных щук, распространенных в Северной Америке, этим летом обнаружили в водоемах провинций Хэнань, Хунань, Шаньдун, Юньнань, Гуанси-Чжуанском автономном районе (ГЧАР) КНР, а также в китайской столице – Пекине.

    Для отлова одной панцирной щуки пришлось сбросить 200 тыс. кубометров воды из водоема в одном из парков города Жучжоу провинции Хэнань (Центральный Китай).

    За последние несколько лет панцирную щуку также наблюдали в дикой природе в провинциях Гуандун, Фуцзянь, Сычуань и Цзянсу.

    Как пишет издание, панцирная щука является экзотическим видом рыбы для Китая. Она как крупный пресноводный хищник находится на вершине пищевой цепи, ее массовое распространение в природных водоемах может представлять серьезную угрозу для местных водных экосистем. Одной из возможных причин распространения панцирной щуки в Китае стало разведение этого вида рыбы для продажи на китайском рынке. Кроме того, бесконтрольный выпуск этого вида в местные водоемы страны мог привести к их распространению. Панцирная щука обладает высокой репродуктивной способностью.

    По информации китайских СМИ, в последние годы в Китае обнаружено более 600 чужеродных видов, в том числе 71 вид угрожал или создавал потенциальную угрозу природным экосистемам страны.

    Министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР совместно с заинтересованными ведомствами создают механизм переписи чужеродных видов, общенациональную перепись планируют проводить каждые 10 лет.


    Фото: blog.tetra.net

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Китай Мировые новости Животные Природа
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