Найденный медальон погибшего в России фронтовика передали в ВКО

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарский отряд «Майдан жолы» передал в ВКО найденный медальон погибшего в России фронтовика, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В селе Ново-Азовое Уланского района произошло знаменательное событие. Павлодарский поисковый отряд «Майдан жолы» доставил из города Смоленска Российской Федерации в Восточно-Казахстанскую область солдатский медальон, который передали российские поисковые отряды «Гвардия» и «Переправа», - сообщил командир павлодарского поискового отряда «Майдан жолы» Александр Шитов.





Торжественный митинг открыл руководитель отдела внутренней политики Уланского района Нурхат Садыков. Выступили аким Азовского сельского округа Арна Дамдыбаев, командир Павлодарского поискового отряда «Майдан жолы» Александр Шитов. В мероприятии приняли участие школьники и педагоги Азовской средней школы. Память защитников Отечества почтили минутой молчания. Почетное право вручить родственникам медальон казахстанца, участника Великой Отечественной войны Естафия Ильича Лескина предоставили командиру отряда «Майдан жолы», который зачитал обращение смоленских поисковых отрядов «Гвардия» и «Переправа», поблагодаривших родных за героя, что отдал жизнь ради свободы жителей наших стран.





Состоялась церемония возложения цветов к мемориальному памятнику.

«В апреле 2010 года поисковым отрядом «Гвардия» были обнаружены останки солдата РККА в Ельнинском районе Смоленской области. Личность была установлена благодаря ЛОЗ (личный опознавательный знак, медальон – авт.): Лескин Естафий Ильич 1918 года, уроженец Казахской ССР, Восточно-Казахстанская область, Таврический район, село Азовка, - рассказал А. Шитов. - Родственники: Князева Евдакия Кондратьевна. Захоронен пятого мая 2010 года в деревне Яковлево Глинковского района Смоленской области».



