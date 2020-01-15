По предварительным данным, найденные в Актюбинской области обломки принадлежат геофизической ракете - Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны РК сообщает, что, согласно предварительным данным совместной казахстанско-российской комиссии, обломки ракеты, найденные в Актюбинской области, идентифицируются как геофизическая ракета, направленная на исследование верхних слоев атмосферы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт оборонного ведомства Казахстана.

«На месте падения проведены замеры радиационного фона, взяты пробы почвы, осадков в виде снега. Обломки не представляют угрозы ни экологии, ни жителям Актюбинской области. Мощность дозы гамма-излучения не превышает естественный радиационный фон местности», - отмечают в Минобороны РК.

Также сообщается, что «информация в российских СМИ со ссылкой на социальные сети о том, что обломки ракеты принадлежат ракете «Искандер-М», не находит подтверждение». В Минобороны РК напомнили, что полигоны на территории Казахстана арендуются Российской Федерацией в соответствии с межгосударственным соглашением между Казахстаном и Россией от 1995 года. Министерством будет инициировано внесение поправок в данное соглашение, в первую очередь, по усилению мер безопасности при использовании полигонов.

Как сообщалось ранее, 9 января 2020 года во время плановых учений испытательного центра Министерства обороны РФ, арендующего полигоны на территории РК в соответствии с межгосударственным соглашением между Казахстаном и Россией от 1995 г., произошло падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест. Взрыва не было.В районе падения в Байганинском районе Актюбинской области жертв и разрушений нет.