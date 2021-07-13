Найденная в горах Алматы девушка находится в реанимации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В каком состоянии находится сейчас девушка, найденная в горах, рассказали врачи Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Состояние пациентки стабильно тяжелое, находится в реанимации. Положительной динамики еще не наблюдается. Она в сознании. Может говорить. Но состояние все же стабильно тяжелое», - сообщили в пресс-службе городской клинической больницы №7 г. Алматы.

Напомним, 31-летняя Алия Камиева пропала в горах Алматы 5 июля. Ее мать обратилась к спасателям с известием о пропаже дочери 7 июля. Ее нашли 8 июля в районе пика Совета в тяжелом состоянии. Девушку транспортировали вертолетом и положили в больницу.