Найдена пропавшая воспитательница детского сада из Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Воспитательница детского сада, пропавшая в Актобе, найдена живой и невредимой в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД.

Как сообщалось ранее, 24-летняя мать двоих детей пропала 29 августа прямо с рабочего места. Воспитательница отпросилась на час и исчезла.



«В ходе розыскных мероприятии сотрудниками ДВД Актюбинской области в городе Алматы была найдена без вести пропавшая Муканбетжанова Айдана Сандибеккызы, 1994 года рождения, которая 29 августа ушла с работы и пропала без вести», - отметили в пресс-службе.

В ДВД отметили, что женщина уехала в другой город по личным причинам. Обстоятельства произошедшего не разглашаются.

Ранее сообщалось о розыске молодой женщины, работавшей воспитателем в детском саду «Алтын бала». Отмечается, что у нее есть две дочери-двойняшки.