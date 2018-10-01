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Найдена пропавшая воспитательница детского сада из Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Воспитательница детского сада, пропавшая в Актобе, найдена живой и невредимой в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД.
Как сообщалось ранее, 24-летняя мать двоих детей пропала 29 августа прямо с рабочего места. Воспитательница отпросилась на час и исчезла.
«В ходе розыскных мероприятии сотрудниками ДВД Актюбинской области в городе Алматы была найдена без вести пропавшая Муканбетжанова Айдана Сандибеккызы, 1994 года рождения, которая 29 августа ушла с работы и пропала без вести», - отметили в пресс-службе.
В ДВД отметили, что женщина уехала в другой город по личным причинам. Обстоятельства произошедшего не разглашаются.
Ранее сообщалось о розыске молодой женщины, работавшей воспитателем в детском саду «Алтын бала». Отмечается, что у нее есть две дочери-двойняшки.
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