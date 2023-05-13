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      Акмолинская область

    Найдена пропавшая двухлетняя девочка в Кокшетау

    13 Мая 2023, 08:29

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Необычная ситуация произошла в Кокшетау. Здесь полицейским пришлось искать двухлетнюю девочку, которую, уходя на работу, отец оставил с соседом, а пенсионер в силу своего возраста забыл, куда она пропала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, инцидент произошел 11 мая. В центр оперативного управления полиции города Кокшетау поступило телефонное сообщение от жителя областного центра о том, что пропала его двухлетняя дочь.

    «Мужчина пояснил, что, получив срочный вызов на работу, вынужден был оставить ребенка у хорошо знакомого соседа пожилого возраста, но, вернувшись, отец девочки узнал, что пенсионеру неизвестно ее местонахождение», - сообщили в ведомстве.

    Полицейские выехали на место и незамедлительно начали поиски по факту исчезновения двухлетней малышки. Стражи порядка обошли всю близлежащую территорию, где предположительно могла находиться девочка. Вскоре участковые инспекторы отдела ювенальной полиции УП города Кокшетау Куат Кажимов и Нуртлеу Аманжол нашли девочку в одной из квартир этой же многоэтажки.

    «Было установлено, что пожилой сосед около получаса погулял с девочкой во дворе. Позже, ввиду преклонного возраста, забыв, кто оставил ему ребенка, отвел двухлетнюю девочку знакомой пенсионерке и забыл об этом», - добавили в полиции.

    В настоящее время ребенок передан родителям, с ними проведена профилактическая беседа.

    Оксана Матасова.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Кокшетау
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