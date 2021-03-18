Найден посох 800-летней давности, который принадлежал родственнику Ходжи Ахмеда Ясави

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе научной экспедиции «По следам Ясави», организованной Государственным историко-культурным заповедником-музеем «Азрет Султан», были найдены посох и рукопись Тагайын ата. Данные реликвии хранились у смотрителя мавзолея Тагайын ата. 82-летний смотритель Шарипулла Хайдарулы, поделившись историей этих реликвий, показал древнюю рукопись, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан».

«Чести быть смотрителем мавзолея Тагайын ата первым был удостоен его товарищ и мой предок Боги шейх, от которого место смотрителя передается от отца к сыну. После него смотрителем стал его сын Икони шейх, потом Розмат шейх, Умар шейх, Хайдар, Дадахон. В данный момент функции смотрители возложены на меня. Тагайын ата приходился братом Карашан ана, которая была матерью Ходжи Ахмеда Ясави. Согласно преданиям, Тагайын ата никогда не ходил без своего посоха. Поэтому смотрители, бывшие до меня, тоже берегли эту реликвию как зеницу ока. Хоть посоху 800 лет, он не пострадал от времени. Что касается рукописа - доподлинно неизвестно, что написано в этой рукописи. Надписи внутри геометрических фигур до сих пор остаются нерасшифрованными. Над этой проблемой бились до меня мои предки»,- отметил Шарипулла Хайдарулы.

Согласно историческим источникам, Тагайын ата, чье настоящее имя Нуриддин шейх, был прозван в честь матери Ясави Карашаш ана, настоящее имя которой Тагайша биби. С этим утверждением согласен к.и.н., доцент, ясавиевед Зикирия Жандарбек.

«Тагайша биби, в народе прозванная Карашаш ана, была матерью Ясави. Некоторые называют ее Айша. Однако Айша Мусакожакызы является женой Ясави. Мусакожа - ученик Ибрахим шейха и его представитель в Туркестане. Под его наставничеством Ходжа Ахмед Ясави проповедовал в Туркестане и вскоре женился на его дочери Айше. Данные факты приводятся в рукописях Насабанама, которые являются источниками по истории жизни Ясави»,- сказал историк Зикирия Жандарбек.

В работах востоковеда Н.И. Веселовского мать Ходжи Ахмеда Ясави упоминается под именем «Тогайбича». Факты из жизни Тагайша биби приводятся в книге М. Мирхалдарова «История Сайрама» и трудах Мухтара Кожы и Ю.А. Елгина.

В народе сохранились немало легенд и преданий о родственных связях Тагайын ата (Нуриддин шейх) с Тагайша биби. Согласно преданиям, Нуриддин шейх был батыром, который охранял спокойствие народа. Поэтому по сей день поток паломников, приходящих на могилу святого, никогда не снижается.

«Эта находка явилась большим сюрпризом накануне Наурыза. До обретения независимости большинство артефактов было утеряно. К счастью, мы начали возвращать эти артфекаты. Совсем недавно был найден один из вариантов Насабнама и печать, которые хранились у потомка Ясави, проживающего в Намангане. Благодаря мудрой политике Елбасы Нурсултана Назарбаева по возрождению наследия Ясави решено немало задач, которые способствуют популяризации его в мировом масштабе. Все найденные находки будут изучены специалистами музея-заповедника. Мы благодарны нашим предкам и людям, у которых хранились данные артефакты. Поскольку данные находки будут еще больше способствовать исследованиям по наследию Ходжи Ахмеда Ясави. Экспедиция «По следам Ясави» продолжится», - отметил директор Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан» Нурболат Ахметжанов.

Изучением посоха и рукописи займутся научные сотрудники Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан».